Путин заявил, что Чубайс удрал и пожелал здоровья покинувшему Россию Воложу

Президент предположил, что бывший глава «Роснано» может опасаться возбуждения уголовных делПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался про покинувших страну предпринимателей и политиков.
Президент предположил, что бывший глава «Роснано» может опасаться возбуждения уголовных делПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался про покинувших страну предпринимателей и политиков.
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