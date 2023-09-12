Daily Storm

597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    А как этот ублюдина в России оказался? Кто его впустил? Он же уезжал из страныМизулина сообщила...
  • Андрей
    А почему его выпустили из страны , ничего не понятноМизулина сообщила...
  • Богачев Владимир
    Вообще не понимаю, откуда у этого гавна фанаты и поклонники? Бузова, Волочкова, Милохин, и остальные светские,, бляде...Мизулина сообщила...

Путин заявил, что Чубайс удрал и пожелал здоровья покинувшему Россию Воложу

Путин заявил, что Чубайс удрал и пожелал здоровья покинувшему Россию Воложу

Президент предположил, что бывший глава «Роснано» может опасаться возбуждения уголовных делПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался про покинувших страну предпринимателей и политиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх