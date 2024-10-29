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Закон, порядок, государство

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Танкисты Новороссийского соединения ВДВ уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Танкисты Новороссийского соединения ВДВ уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ.

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