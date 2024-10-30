Под Воронежем заметили «зубы дракона»: военкор указал место нового вторжения ВСУ Юлия СоколоваОборонительные сооружения для защиты от вражеской тяжелой техники, в частности танков, заметили на окраине Воронежа.
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