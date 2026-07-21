Олег Сирота назвал ИИ одним из главных трендов сельского хозяйства в РФ

Искусственный интеллект, роботизированные системы и «умная» техника становятся одним из ключевых факторов развития российского сельского хозяйства, заявил Росбалту председатель Союза сыроваров России, член Общественной палаты РФ Олег Сирота.
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