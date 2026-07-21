Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Олег Сирота назвал ИИ одним из главных трендов сельского хозяйства в РФ

Олег Сирота назвал ИИ одним из главных трендов сельского хозяйства в РФ

Искусственный интеллект, роботизированные системы и «умная» техника становятся одним из ключевых факторов развития российского сельского хозяйства, заявил Росбалту председатель Союза сыроваров России, член Общественной палаты РФ Олег Сирота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии