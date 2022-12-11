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Фильмы, которые смотрят каждый Новый год: россияне назвали любимое отечественное кино

Фильмы, которые смотрят каждый Новый год: россияне назвали любимое отечественное кино

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" (6+) в рамках промокампании "Понимаете, у нас традиция…" (6+) попросил зрителей назвать три самых, по их мнению, новогодних отечественных фильма.

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