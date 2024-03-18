Самые смешные анекдоты и шутки про фильмы 2023 и 2024 года

«Слово пацана», «Мастер и Маргарита» и «Вызов» в вызывающем народном творчестве. Самое страшное в «Слове пацана» — это то, что для съtмок фильма про совок из поздних 80-х в России до сих пор не требуются ни компьютерные спецэффекты, ни строительство каких-либо декораций.