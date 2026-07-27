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«Бог с ней, с Россией — но как ты посмел тронуть Chevron!»: Зеленскому устроили выволочку за удар по КТК в Новороссийске

«Бог с ней, с Россией — но как ты посмел тронуть Chevron!»: Зеленскому устроили выволочку за удар по КТК в Новороссийске Черноморские теракты ГУР взбесили Трампа и его друзей-капиталистов Константин Ольшанский На фото: закачка нефтепродуктов в танкер с помощью плавающего заливного устройства на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

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