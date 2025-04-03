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Московский комсомолец в Израиле

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Десятка горячих еврейских анекдотов на ночь глядя – выпуск 21

Десятка горячих еврейских анекдотов на ночь глядя – выпуск 21

Дорогие читатели! Добро пожаловать в новый выпуск нашей юмористической коллекции! Когда день подходит к концу, что может быть лучше, чем немного посмеяться над мудрыми еврейскими шутками? Сегодня мы подготовили для вас десять свежих анекдотов, которые заставят вас улыбнуться и, возможно, задуматься .

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