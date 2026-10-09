ЦБ понизил курс доллара на 10 октября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 10 октября 2026 года. Курс доллара снижен до 84,9 рубля, тогда как 9 октября он составлял 85,41 рубля.
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