«Иконописец — инструмент в руках отцов церкви»

В городе Боровск (районный центр Калужской области, в 2023 году в нем было 12686 жителей, по их числу он находится на 839-м месте из 1119 городов Российской Федерации) работает Музей-галерея иконописца и реставратора Владимира Кобзаря.
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