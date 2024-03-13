🚕😡 Многие крымчане жалуются на работу такси в республике Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта России Илья Зотов.
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🚕😡 Многие крымчане жалуются на работу такси в республике Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при министерстве транспорта России Илья Зотов.