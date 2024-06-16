Глава МАГАТЭ назвал реальной критическую ситуацию на ЗАЭС

Самая явная опасность для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это артобстрел или удары беспилотниками, но есть и менее очевидные опасности, поделился с «Известиями» гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии