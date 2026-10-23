Скриншот видео В одном из православных храмов Пскова молодые люди, представившиеся жителями Казани, попросили разрешения совершить намаз прямо внутри здания.
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