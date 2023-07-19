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На Таганае нашли редкое насекомое, обычно не встречающееся в горах

На Таганае нашли редкое насекомое, обычно не встречающееся в горах

На горный хребет под Златоустом залетел краснокнижный шмель. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике обнаружен редкий гость – степной шмель, вид, совсем не характерный для горнолесной местности.

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