Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Украина проиграет в конфликте, если военная поддержка со стороны Соединенных Штатов прервется или сократится, заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский.
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