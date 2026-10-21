Современные оконные системы давно перестали быть просто источником дневного света. Сегодня это сложные инженерные конструкции, от которых напрямую зависят микроклимат в доме, уровень шума и счета за отопление.
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