Для участников СВО потребительские кредиты будут беспроцентными

Совет Федерации одобрил изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитам мобилизованных на военную службу граждан РФ и для участников в специальной военной операции и членов их семей.
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