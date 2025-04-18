Названо место и время прощания с актером дубляжа Рудольфом Панковым

Прощание с актером кино, мастером дубляжа и закадрового озвучивания, членом Союза кинематографистов России Рудольфом Панковым пройдет в полдень 22 апреля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища, что в Московской области.
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