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Новая модель PlayStation 5 готова к производству: консоль получит 6-нм процессор от AMD

Новая модель PlayStation 5 готова к производству: консоль получит 6-нм процессор от AMD

Sony Interactive Entertainment зарегистрировала новую модель PlayStation 5 в Японии. Компания получила сертификат на консоль с модельным номером CFI-1200 с обновленным радиооборудованием.

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