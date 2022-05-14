Новая модель PlayStation 5 готова к производству: консоль получит 6-нм процессор от AMD

Sony Interactive Entertainment зарегистрировала новую модель PlayStation 5 в Японии. Компания получила сертификат на консоль с модельным номером CFI-1200 с обновленным радиооборудованием.
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