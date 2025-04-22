Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • михаил ошкин
    А нам и не нужны эти "инструменты". И без них видно, что нация тупеет.Цифровая деменция...
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    Чего удивляться,вроде все знают,что чиновники все продажные.Порешали! Российс...
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    "Бизнес-интересы оказываются выше всего". Эка новость!.. Да у нас куда не сунься - наткнешься на эту "редкость". Самы...Порешали! Российс...

В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

Северокорейцы трудолюбивы, дисциплинированны, не сбиваются в этнические банды и анклавы, не формируют диаспоры, не тащат в Россию родственников до седьмого колена, чтобы посадить их на социалку © В Странах Азии негодуют.

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