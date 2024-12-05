WSJ: победа Асада или оппозиции в войне в Сирии ставит Израиль перед дилеммой

Победа президента Сирии Башара Асада или оппозиционных сил в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон может привести к рискам для израильского государства.
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