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WSJ: победа Асада или оппозиции в войне в Сирии ставит Израиль перед дилеммой

WSJ: победа Асада или оппозиции в войне в Сирии ставит Израиль перед дилеммой

Победа президента Сирии Башара Асада или оппозиционных сил в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон может привести к рискам для израильского государства.

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