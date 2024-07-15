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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Выяснилось, почему Mitsubishi не хочет возрождать Pajero Mini 

Слухи о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero ходят уже давно, а сведения о том, что машина все таки увидит свет в ближайшие годы (в том числе благодаря тизерам самого автопроизводителя) кажутся весьма достоверными.

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