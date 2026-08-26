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RT Russia

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Мерц заявил, что Германия ужесточит политику в отношении Китая

Мерц заявил, что Германия ужесточит политику в отношении Китая

Кацлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия ужесточит политику в отношении Китая, пишет Bloomberg. «Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия займёт четкую позицию в отношении Китая, и дал понять, что немецкие компании занимают более жёсткую позицию в вопросе глобального торгового дисбаланса», — говорится в публикации.

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