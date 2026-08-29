Лукашенко: Белоруссия и Россия свято выполняют все договоренности

Белоруссия и Россия свято выполняют все договоренности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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