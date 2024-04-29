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Военные новости ★ спецоперация

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В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

Во время визита во Львов 27 апреля министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 100 миллионов долларов, пишет издание Army Recognition.

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