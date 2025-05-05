Аймурзин о 7:8 от Беларуси: «Ненужные ошибки привели к голам в наши ворота. Приятно, что столько забили, но неприятно, что пропустили 8 шайб. Готовимся дальше»

Сегодня «Россия 25» проиграла Беларуси в овертайме со счетом 7:8. По ходу игры команда тренера Романа Ротенберга вела 3:0, затем пропустила 7 шайб подряд, после чего сумела сравнять счет, но уступила в овертайме.