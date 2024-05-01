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«Локомотив» продлил контракт с Гернатом на год

Срок нового соглашения рассчитан на один сезон. В регулярном чемпионате-2023/24 Мартин Гернат провел 64 игры и набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности «+12».

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