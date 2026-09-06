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Сексуальность женских бедер в нижнем белье кисти американского художника Джона Касера

Сексуальность женских бедер в нижнем белье кисти американского художника Джона Касера

Джон Касер (1920-1999) — американский художник, который сначала писал картины в стиле абстрактного экспрессионизма, но в первой половине 1960-х годов в его творчестве произошел крутой поворот.

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