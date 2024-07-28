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Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 29 июля 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 29 июля 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 29 июля 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяИзвестный астролог Павел Глоба прогнозирует, что понедельник, 29 июля 2024 года, будет позитивным и насыщенным днем.

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