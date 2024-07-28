Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 29 июля 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяИзвестный астролог Павел Глоба прогнозирует, что понедельник, 29 июля 2024 года, будет позитивным и насыщенным днем.