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Нижегородская правда

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Новая машина в Нижегородской области летом в среднем стоила 3,5 млн рублей

Новая машина в Нижегородской области летом в среднем стоила 3,5 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области летом 2026 года составила 3,5 млн рублей.

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