В России ввели скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей 10-18 лет, — постановления правительства.
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В России ввели скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей 10-18 лет, — постановления правительства.
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