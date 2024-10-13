Театр абсурда
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Театр абсурда

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"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют. Отговорки артистки после "голой вечеринки" не сработали?

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют. Отговорки артистки после "голой вечеринки" не сработали?

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют в городах России. Отговорки артистки после скандала с "голой вечеринкой" больше не работают? К середине лета текущего года певица Лолита Милявская казалась эталонным примером для деятелей шоу-бизнеса, как нужно выворачиваться из самых неприятных и, казалось бы, безвыходных ситуаций.

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