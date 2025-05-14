Sputnik: Зеленский угодил в ловушку из-за переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский загнал себя в ловушку перед встречей с президентом России в Стамбуле. По мнению Ральфа Боссхарда, бывшего подполковника швейцарской армии, у России есть стратегические преимущества, а у Киева нет выхода из сложившейся ситуации.
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