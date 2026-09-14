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ВТО назвала фрагментацию регулирования главным препятствием для стейблкоинов в международной торговле

ВТО назвала фрагментацию регулирования главным препятствием для стейблкоинов в международной торговле

Всемирная торговая организация (ВТО) определила раздробленность нормативно-правовой базы как основное препятствие для внедрения стейблкоинов в международную торговлю.

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