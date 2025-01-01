Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год

Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Таких масштабных катастроф в нашем столетии ещё не было.
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