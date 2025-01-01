Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год

Землетрясения, наводнения, извержения: учёные сделали прогноз на 2025 год

Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Таких масштабных катастроф в нашем столетии ещё не было.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Бррр... Не люблю землетрясения, наводнения и извержения... Терпеть прямо не могу!!
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1 час.
Виктор Каспшак
Молодец, Лина! Я тоже кроме &quot;бабьего лета&quot; тоже ничего не люблю, что преподносит нам природа.
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1 час.
александр перминов
Так и будет.Побегут в деревни и жизнь наладится.Соха ,Буйвол или бык пахать и сеять
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1 час.

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