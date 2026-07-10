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Seznam Zpravy: в зале заседаний кабмина Чехии нашли диктофон с онлайн-функциями

Seznam Zpravy: в зале заседаний кабмина Чехии нашли диктофон с онлайн-функциями

Уборщица обнаружила бесхозный диктофон во время уборки в зале заседаний правительства Чехии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Seznam Zpravy, устройство было настроено на передачу записанной информации на внешний интернет-сервер.

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