IBU, Blink и фестиваль Мартена Фуркада будут проводить совместную серию гонок по летнему биатлону с 2023 года

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о сотрудничестве с организаторами фестивалей Blink и Nordic Festival в рамках соревнований по летнему биатлону.

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