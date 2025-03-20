Скалолаз-лайт: жители Краснодара стали свидетелями попыток незнакомца покинуть квартиру необычным способом

Скалолаз-лайт: жители Краснодара стали свидетелями попыток незнакомца покинуть квартиру необычным способомСегодня утром жители микрорайона Гидростроителей в Краснодаре стали свидетелями захватывающей и загадочной сцены.
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