Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S

Новый футляр и доработанная форма Компания Huawei представила для международного рынка беспроводные наушники FreeClip 2 S — обновленную версию модели FreeClip 2, ранее дебютировавшую в Китае под названием FreeClip 2 Collector's Edition.
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