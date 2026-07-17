Молодому украинцу в Польше грозит пожизненное из-за 47 предъявленных обвинений

Гражданину Украины, подозреваемому польскими правоохранителями в серии провокационных действий, связанных с символикой Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ), предъявлены 47 обвинений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии