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Молодому украинцу в Польше грозит пожизненное из-за 47 предъявленных обвинений

Молодому украинцу в Польше грозит пожизненное из-за 47 предъявленных обвинений

Гражданину Украины, подозреваемому польскими правоохранителями в серии провокационных действий, связанных с символикой Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ), предъявлены 47 обвинений.

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