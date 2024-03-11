Реакция СИБ на обвинения прокурора Виктории Фуртунэ

Служба информации и безопасности (СИБ) осуществляет проверку в отношении граждан, которым будет предоставлен доступ к государственной тайне, и при этом действует «в строгом соответствии с законом и уважает права и свободы людей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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