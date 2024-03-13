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Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен

Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим бомбардиром поколения, у россиянина есть все шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, сообщает корреспондент ДОФы.

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