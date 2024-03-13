Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим бомбардиром поколения, у россиянина есть все шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, сообщает корреспондент ДОФы.
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