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«ПСЖ» вряд ли отпустит Наваса в «Баварию», чтобы не усиливать соперника по 1/8 финала ЛЧ

«ПСЖ» вряд ли отпустит Наваса в «Баварию», чтобы не усиливать соперника по 1/8 финала ЛЧ

Переход Кейлора Наваса в «Баварию» из «ПСЖ» этой зимой маловероятен. Напомним, мюнхенский клуб ищет нового вратаря, так как Мануэль Нойер, катаясь на лыжах в отпуске, сломал ногу.

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