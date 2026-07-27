Учёные определили границу между спортом и зависимостью

Регулярные тренировки давно считаются одним из главных инструментов поддержания здоровья. Однако новое исследование международной группы учёных показывает: в некоторых случаях любовь к спорту может перерасти в психологическую зависимость, когда физическая активность перестаёт быть осознанным выбором и превращается в навязчивую потребность.