Захарова назвала заявление Трасс по оружию Украине подстрекательством к террору

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв экс-премьера Британии Лиз Трасс позволить Украине использовать любое оружие и тактику против России является прямым подстрекательством к терроризму.
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