Фейков нет. Только достоверные новости

7 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гурьев
    Хорошо, что состоялось примирение. Да, погибли лётчики. Но у них работа такая. Я тоже могу на работе погибнуть в любу...Путин провел встр...
  • Лев Сивохин
    Решение Путина по "Вагнеру" абсолютно правильное. Однако вопросы по МО остаются и их надо решать незамедлительно.Путин провел встр...
  • Генрих
    Кстати, это не школа, а лицей, политику которого диктует учредитель, а не директор.Дети мигрантов ли...

Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

Вся правда о битве за Змеиный: Из всех, кто штурмовал остров, выжил только Зеленский

«Квартал 95» снял фильм о поездке укро-президента на «непотопляемый» авианосец Украины Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) УкроСМИ дружно сообщили, что недобонапарт на пятисотый день конфликта якобы записал видео на острове Змеиный, куда опять-таки, по вызывающей сомнение информации, он добрался на катерах вместе с руководителем офиса президента Ермаком и даже главой ГУР Будановым, которого самостийная телеграм-тусовка давно уже похоронила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх