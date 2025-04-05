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Царьград

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Благовещение Пресвятой Богородицы – 2025: запреты и обычаи в великий праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы – 2025: запреты и обычаи в великий праздник

Традиционно этот праздник отмечается 7 апреля.7 апреля 2025 года верующие отмечают один из главных Богородичных двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

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