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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тилл – про Гэрри: «Он охренительный, фантастический боец. Но я вижу его насквозь – фальшивка»

Экс-боец UFC Даррен Тилл поделился мнением о претенденте на титул в полусреднем весе Иэне Гэрри . «Знаешь, я принимаю людей такими, какие они есть.

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