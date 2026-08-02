Сто мечей на всю Русь: чем на самом деле воевала дружина X–XI веков

Мечей каролингского типа на всю Киевскую Русь археологи насчитали чуть больше сотни — а всё остальное железо на теле воина работало паспортом, по которому читались и место в дружинной иерархии, и дальние связи Руси со Скандинавией, Западом и Востоком.
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