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Военное обозрение

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Сто мечей на всю Русь: чем на самом деле воевала дружина X–XI веков

Сто мечей на всю Русь: чем на самом деле воевала дружина X–XI веков

Мечей каролингского типа на всю Киевскую Русь археологи насчитали чуть больше сотни — а всё остальное железо на теле воина работало паспортом, по которому читались и место в дружинной иерархии, и дальние связи Руси со Скандинавией, Западом и Востоком.

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