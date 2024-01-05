В особой экономической зоне «Иваново» зарегистрирован новый резидент

<p> На территории особой экономической зоны «Иваново» компания «ОртоТех Иваново» начнет реализацию инвестпроекта по созданию промышленного комплекса для производства инновационных протезов нижних конечностей, изделий гражданского назначения, медицинских изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии